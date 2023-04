Neymar será pai pela segunda vez; Namorada do craque, Bruna Biancardi, anuncia gravidez

“Vem logo filho (a), estamos ansiosos por você!”, foi uma das frases postadas nas redes sociais da influencer

Neymar vai ser pai pela segunda vez. A namorada do atacante do PSG, Bruna Biancardi, anunciou nas redes sociais que está grávida do craque brasileiro. O jogador tem um relacionamento com a modelo e empresária paulista desde 2021.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito!”, escreveu Bruna.

“Vem logo filho (a), estamos ansiosos por voce!”, postou a namorada de Neymar.

O anúncio provocou algumas reações carinhosas nos comentários, como de Vinicius Junior e Verratti, companheiros de Neymar na seleção brasileira e no PSG, respectivamente. Ambos compartilharam emojis de emoção pela notícia.

Neymar, de 31 anos, e Bruna Biancardi, de 29, namoram desde o fim de 2021. O sexo do bebê ainda não é conhecido. O atacante brasileiro é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento do jogador com Carolina Dantas.

Neymar treina no Brasil após cirurgia no tornozelo

A previsão de recuperação para o brasileiro é de, no mínimo, quatro meses. Neymar, portanto, não joga mais na temporada. Até a lesão, ele esteve em campo em 29 partidas do PSG, com 18 gols e 16 assistências.

Eliminado da Copa da França e da Champions, o Paris tem apenas o Campeonato Francês para disputar até o fim de 2022/23. O PSG é o líder, com 72 pontos, e encara o Angers nesta sexta, fora de casa.

