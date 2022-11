Neymar se irrita com provocação da influenciadora Nath Finanças e viraliza por meme

A influenciadora Nathalia Rodrigues de Oliveira, conhecida como Nath Finanças, chamou a atenção do mundo do esporte, ontem (1), ao se envolver em uma “treta” com o atacante Neymar, do PSG e da seleção brasileira. Ela ironizou o jogador no Twitter pela derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. O camisa 10 não gostou e chamou a educadora financeira de “uma qualquer”.

Acontece que a carioca de 24 anos — mesmo anônima no mercado da bola — é destaque quanto o assunto é dinheiro. Ela conta com mais de 540 mil seguidores no Twitter, 310 mil inscritos em seu canal no YouTube, integra a lista da Forbes (conceituada revista de negócios) de destaques brasileiros com menos de 30 anos e é a única mulher brasileira na lista de 50 maiores líderes mundiais da revista Fortune.

A trajetória de Nath Finança na internet começou em 2019. Ela se dizia incomodada com a falta de conteúdo sobre educação financeira voltada para pessoas de baixa renda e passou a fazer vídeos com o conteúdo que aprendia na faculdade de administração. Ela, inclusive, foi a primeira da família do pai a concluir o ensino superior.

Para divulgar seu trabalho, ela ia de conta em conta no Twitter respondendo comentários, sempre convidando os usuários a “fazer uma revolução”. Com isso, ela chegou a 10 mil inscritos em seu canal. O sucesso mesmo veio no ano seguinte, e de forma inusitada.

Nath Finanças virou meme em 2020 ao representar as “falhas” das pessoas nas tentativas de administrar seus gastos mensais. A frase “Nath Finanças, eu falhei com você” fez o perfil da influenciadora no Twitter saltar para 300 mil seguidores.

Hoje, a Nath Finanças é uma empresa formada por aproximadamente 12 funcionários, responsável pelo conteúdo divulgado nas diversas plataformas digitais.

Já Nathalia se tornou empresária, administradora, escritora e youtuber. No ano passado, ela lançou seu primeiro livro, “Orçamento sem falhas”, pela editora Intrínseca. E, de quebra, tirou uma onda com o craque da seleção brasileira.

