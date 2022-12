Neymar é absolvido de acusações de fraude na Espanha

O jogador Neymar foi absolvido nesta terça-feira (13) por um tribunal em Barcelona das acusações de corrupção e fraude feitas pela empresa brasileira DIS no caso envolvendo o pagamento da transferência do jogador do Santos para o Barcelona, em 2013. Conforme a decisão, “não foi provado que houve um contrato falso ou que se pretendia prejudicar a DIS”.

A empresa acusava os envolvidos de terem escondido intencionalmente o custo da transferência de Neymar para evitar pagar a quantia devida à empresa que detinha parte dos direitos do jogador.

Foram igualmente absolvidos o Barcelona e os ex-presidentes do time catalão Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu. Também foram arquivadas as acusações contra os pais de Neymar, a empresa de consultoria de ambos N&N e o Santos.

A DIS, que adquiriu 40% dos direitos de Neymar em 6 de março de 2009, reivindicava uma porcentagem maior da taxa de transferência paga pelo Barcelona ao atacante no verão de 2013, quando ingressou no time. A DIS inicialmente buscou uma sentença de cinco anos de prisão para Neymar. Mas após os promotores espanhóis se retirarem do caso, os advogados da DIS reduziram suas demandas para dois anos e meio de prisão.

O Barcelona assinou o contrato com Neymar por 17 milhões de euros, segundo a decisão do caso, e deu a parte correspondente à empresa DIS, que recebeu 6,840 milhões de euros. A DIS alegava ter direito a uma quantia maior que o time catalão concordou em pagar à consultoria N&N, criada pelos pais do jogador (Neymar da Silva e Nadine Gonçalves) depois que a relação contratual de Neymar com o Santos terminou no final da temporada 2013.