Neymar cuida do rosto para ter ‘pele de bebê’ na Copa; veja o que ele faz

Neymar chegará à Copa do Mundo do Qatar com uma “pele de bebê” no rosto, como ele mesmo gosta de dizer. Segundo a dermatologista do craque, Juliana Neiva, o camisa 10 da seleção brasileira expressou o desejo de dar uma atenção ainda mais especial à pele pensando no Mundial, além do tratamento que ele já faz há anos.

A médica explica que Neymar tem uma pele com tendência à oleosidade, porém sensível. Ou seja, a pele dele é mais reativa a ácidos fortes, por exemplo. Desta forma, Juliana elabora uma rotina de cuidados diários para o atleta.

“Nós já tínhamos feito um plano de tratamento para esse ano reforçando para a Copa do Mundo. Era um desejo e objetivo dele para que a pele tenha essa resistência e que o deixe com um resultado estético mais interessante. Isso gera autoconfiança. Eu pratico uma dermatologia integrativa, que une dermatologia convencional, associando estilo de vida e tecnologia”, disse ao UOL Esporte.

A dermatologista atende Neymar há seis anos. No começo, ela ia a Barcelona, onde o jogador morava, para consultas de dois em dois meses. Agora, o acompanhamento é, em média, de quatro em quatro meses para manutenção da “pele de bebê”.

“Há alguns anos, quando eu comecei a cuidar dele, ele falou que era um desafio para mim. Ele já tinha ido em diversas dermatologistas e brincou: ‘doutora, quero ver se você encara o meu desafio’. Estamos os dois nos desafiando. Temos uma relação de parceria, cumplicidade, e em uma das ocasiões, ele falou: ‘agora eu tenho pele de bebê’. Partiu dele. Anos atrás, ele tinha uma pele com algumas questões. ‘Pele de bebê’ pegou”, contou.

“Ele é muito disciplinado. Quando ele quer uma coisa, ele faz. Foi um desafio no início, mas temos um entendimento muito bacana. Às vezes, tem que dar alguns ajustes, faz parte, mas tenho orgulho que um paciente que não tinha rotina nenhuma, não gostava, hoje, tem uma pele de bebê.”

Como é o tratamento de Neymar

Além de ter a pele oleosa e sensível, Neymar também tem algumas outras questões por ser um atleta de alto rendimento. Segundo Juliana, ele tem um desgaste considerável também da estrutura da pele, além de contato com a grama e muita exposição ao sol.

“Para o Neymar, criamos uma rotina com a limpeza do rosto com sabonete específico para pele oleosa duas a três vezes ao dia. Antes do treino, sempre indico o uso do filtro solar com boa fixação, por causa do suor. É também importante que o filtro solar não cause ardor nos olhos. Por isso, a recomendação é de produtos com base mais aquosa”, explicou.

“Para o pós-treino, a indicação é a higienização do rosto e a aplicação de um sérum. À noite, a rotina termina com a aplicação de um hidratante com renovador celular. A disciplina do atleta contribui muito no caso da dermatologia. No caso do Neymar, conseguimos encaixar em uma rotina super puxada com treinos longos e muitas viagens, um tratamento individualizado e fácil de ser mantido por ele”, acrescentou.

Um vídeo da última consulta mostra Juliana utilizando um laser em Neymar, que “melhora a textura, fecha os poros e poupa a superfície da pele. É um laser seguro, com menos tempo de recuperação e que melhora o colágeno e deixando a pele com aspecto mais suave”.

Fica a curiosidade: Neymar faz uso de botox? A dermatologista não confirma, nem nega, em respeito à privacidade do paciente, mas diz que não trabalha com harmonização facial.

“Se você olhar um vídeo que está postado lá para maio nas minhas redes, alguma coisa a gente faz, mas harmonização, não. Eu gosto de resultados naturais, é uma característica do meu trabalho. Sigo uma linha da naturalização da beleza.”

Por fim, Juliana dá risada ao ser questionada se Neymar já contou para ela como será o cabelo no Qatar: “Ele só adiantou que o hexa vem aí”.

