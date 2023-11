Negócios inovadores impulsionam desenvolvimento sustentável em estados da Amazônia

Diversos negócios de impacto estão apresentando suas ideias e produtos inovadores na ExpoAmazônia Bio&TIC, que segue até hoje (30), das 14h às 20h, com entrada gratuita, no Studio 5 Centro de Convenções.

Considerado o maior evento de tecnologia, negócios e bioeconomia da Região Norte, a Expo reúne diversos atores dos segmentos público e privado interessados em consolidar e alavancar os polos da Bioeconomia (Bio) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Um dos destaques do primeiro dia foi a feira de expositores, com diversos negócios de impacto compartilhando novidades e se conectando com o público. Entre eles, o Instituto Eldorado que é referência em ciência, tecnologia e inovação no Amazonas.

“Estamos trazendo as principais competências, sendo elas TIC em trilhas, aprendizado, conhecimento e experiências em realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA), IoT (Internet of Things), redes 5G e outros produtos da Revolução Industrial 4.0 e 5.0”, detalha Glecem Gaia, analista de comunicação do Instituto Eldorado.

Ainda segundo Gaia, “o nosso principal intuito aqui [na ExpoAmazônia Bio&TIC é mostrar como o Eldorado está crescendo na Região Norte e como está trazendo inovação para dentro da Amazônia”, complementa.

Atuando na maturação, incubação, tração e investimentos de ideias disruptivas em bioeconomia e sustentabilidade ambiental, a Jornada Amazônia também marcou presença. Victor Augusto Moreira, pesquisador da Fundação CERTI e coordenador do programa Sinergia, comenta que a proposta é compartilhar os resultados alcançados.

“Nós executamos três programas de empreendedorismo no contexto amazônico: o programa Gênese atua na capacitação de pequenos empreendedores e traz as famosas ‘soft skills’ para ajudar as pessoas a se desenvolverem como empreendedores e até despertar a ideia de ter um negócio; o SinapseBio, um programa que incentiva ideias inovadoras a se transformarem em negócios e seleciona até 70 negócios para receber um aporte de R$ 60 mil para iniciar um negócio, desenvolver um produto, desenvolver um mercado específico; e o Sinergia, voltado para o fortalecimento de ideias que já estão no mercado e precisam de um apoio para tracionar”, explica Victor.

No decorrer de 2023, a Jornada Amazônia teve mais de 5.300 talentos inscritos no Gênese, 672 projetos no SinapseBio e 127 startups no Sinergia. A expectativa é que a iniciativa capacite mais de 3 mil talentos, origine mais de 200 startups e fortaleça mais de 100 negócios disruptivos nos próximos dois anos.

Outra participante foi a SASI, empresa amazonense ligada ao Grupo IIN e focada no desenvolvimento de aplicativos Android e iOS de comunicação institucional para empresas privadas e órgãos governamentais.

Natanel Yaeli, gerente comercial da empresa, destacou as principais novidades trazidas para o evento. “Estamos apresentando o ‘Cidade na Mão’, um aplicativo para os cidadãos terem acesso aos serviços da cidade. Pode ser um serviço de saúde, educação, entre outros. Outro é o ‘PcD Digital’ para solicitação de carteira de benefício para as pessoas com deficiência e com espectro autista. E ainda temos o ‘Ação e Prevenção’ com botão de pânico virtual, que é para toda a rede pública de educação. Pode ser tanto municipal, quanto estadual, onde os professores e gestores podem ter acesso a um botão emergencial de furto ou incêndio integrado com o sistema de segurança pública”, explica.

“São aplicativos leves, intuitivos e que podem rodar até em aparelhos mais antigos, pois entendemos que estamos trabalhando com larga escala populacional”, completa Yaeli.

Inovação na Indústria

Entre outras, duas marcas ligadas ao segmento de automação industrial foram o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM).

No estande da INDT, o público confere produtos ligados à automação industrial e à Política Nacional de Informática (PNI). “Nós viemos mostrar a movimentação robótica, cibersegurança e o gêmeo digital. Tudo isso pela conectividade do 5G”, compartilha Gledyson Cidade, product owner da empresa.

O primeiro produto trabalha como uma empilhadeira, atuando direto com movimentação de pallets, levando de um canto para outro. Já o segundo exibe a sólida segurança digital (cibersegurança) a partir da rede 5G. Enquanto os óculos de gêmeo digital proporcionam uma realidade mista, o que facilita manutenções técnicas a longa distância, por exemplo.

No estande da FIEAM, acompanhado do Serviço Social da Indústria (SESI) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a responsável por destacar as inovações foi a estudante Emily Rebeca, finalista do curso técnico de Mecatrônica, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“O Senai vem com a intenção de expor tudo aquilo que ‘a gente’ já vem colocando em prática no ano inteiro [de 2023], em relação aos cursos técnicos aplicados à Indústria. Aqui ‘a gente’ pode trazer um pouquinho do que vivemos dentro da escola, no caso todo aquele ensino na teoria, mas nós trouxemos a prática”, diz.

A principal novidade é a Smart 4.0, uma máquina nativa do Senai que simula todo o processo automatizado de produção, mas que também fornece um software de ponta para acompanhamento em tempo real, de qualquer canto do mundo, sobre a linha de produção industrial.

A feira de expositores ainda reuniu outros atores: Fundo Vale, Fundação CERTI, Eneva, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), netshow.me e Upnetix.

Com informações da assessoria