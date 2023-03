Navio ‘Volendam’ chega a Manaus com mais de 2 mil turistas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), recebeu, na manhã deste sábado, 4/3, mais um navio durante a Temporada de Cruzeiro 2022/2023.

“Estamos realizando mais esse receptivo com a chegada do sétimo navio aqui no porto, com o intuito de dar boas-vindas a essa grande quantidade de turistas vindos do Canadá, Estados Unidos e até da Ásia”, disse a assessora de turismo da Manauscult, Luciana Batista.

A embarcação Volendam, da empresa Holland America, de bandeira norueguesa, chegou por volta das 9h e o desembarque dos 647 tripulantes e dos 1.718 turistas ocorreu de forma gradual até o cais do porto de Manaus, no centro da cidade. O navio ficará fundeado às margens do rio Negro até as 14h deste domingo, 5/3.

“Que recepção legal. Já sentimos que a cidade é calorosa. Na verdade, essa é a segunda vez que visitamos. Vamos tentar aproveitar ao máximo a culinária e renovar as fotos do majestoso Teatro Amazonas”, disse a turista Elijah Davis.

Com a chegada dos passageiros, a expectativa é que seja injetado na economia da cidade o valor de aproximadamente R$ 4 milhões. O receptivo contou com apresentação de boi-bumbá, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

A expectativa é de que até o mês de maio mais de seis mil pessoas desembarquem na capital amazonense, gerando receita significativa para o desenvolvimento econômico de Manaus.

Rotas Turísticas

Os mais de 2 mil turistas seguem uma programação diversificada. Conhecem atrativos turísticos, como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), complexo turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro. Percorrerão também pelas belezas naturais da região, como o lago do Janauacá e o Encontro das Águas, além de experimentarem a gastronomia local e participarem de atividades culturais.

O Centro Histórico de Manaus é um dos locais mais procurados pelos turistas, que chegam na capital, como o Paço da Liberdade, que está recebendo todas as intervenções possíveis pela Prefeitura de Manaus, com apoio da Polícia Turística do Amazonas (Politur), para uma temporada segura.

Programação e listagem dos navios