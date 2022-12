Navio MS Marina chega a Manaus com mais de 2 mil turistas

O navio de cruzeiro MS Marina, da empresa marítima Oceania Cruises, chega a Manaus, nesta quarta-feira, 28/12, às 9h, sendo o quarto navio a atracar na capital durante a Temporada de Cruzeiros 2022/2023. Mais de 2.240 turistas, entre passageiros e tripulantes, vão desembarcar no Cais das Torres do Porto de Manaus.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vem realizando o receptivo aos turistas que chegam na cidade, que conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

O navio americano partiu de Miami com turistas, em sua maioria, americanos, canadenses, britânicos e caribenhos. A embarcação se encontra em Santarém, chegará nesta terça-feira, 27/12 em Parintins e segue para Manaus.

A embarcação ficará pouco mais de 24 horas em Manaus, onde os turistas percorrerão os atrativos turísticos da cidade e da Região Metropolitana como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Teatro Amazonas, Museu do Seringal, Anavilhanas e o Encontro das Águas.

“Esse é o quarto navio a chegar na capital amazonense com mais de duas mil pessoas entre turistas e tripulantes. Isso significa movimento na economia e sobretudo Manaus em rota internacional no segmento do turismo. Por isso, recebemos a todos que chegam de braços abertos”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Todos os navios seguem os protocolos sanitários contra a Covid-19, indicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério do Turismo (MTur). A chegada dos turistas conta com o apoio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A temporada de Cruzeiros tem o encerramento previsto para maio de 2023 com a passagem de 17 navios e fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, gerando um incremento de R$ 101 milhões na economia local.

Depois de deixar a capital, a embarcação passará pela costa do litoral do Brasil, Maceió, Rio de Janeiro, Búzios e depois para Uruguai e Argentina.

“Esse montante de pessoas tem um gasto médio de US$ 86 pela cotação atual, chega algo em torno de R$ 447 e vão injetar nesses setes meses cerca de R$ 101 milhões. Já temos uma temporada 2023/2024 com 33 navios confirmados até agora, portanto teremos uma temporada posterior completamente expressiva com volume de recurso altamente relevante para a nossa economia local”, completou a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

De acordo com a programação, o próximo cruzeiro a atracar será o Viking Sea da empresa marítima Viking Ocean Cruises, com cerca de 930 turistas e 480 tripulantes.

Agenda de navios cruzeiros

17 de janeiro – Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes;

2 de março – Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes;

4 de março – Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes;

11 de março – Seabourn Quest, 540 turistas, 330 tripulantes;

14 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes;

25 de março – Seven Seas Voyager, 777 turistas, 445 tripulantes;

26 de março – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes;

29 de março – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes;

30 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes;

8 de abril – Seven Seas Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes;

15 de abril – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes;

18 de abril – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes;

14 de maio – Silver Shadow, 392 turistas, 302 tripulantes.

*Com informações da assessoria