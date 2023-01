Navio Cruzeiro Viking Sea chega a Manaus na próxima terça (17)

O navio de cruzeiro Viking Sea, da empresa marítima Viking Ocean Cruises, chega a Manaus na próxima terça-feira, 17/1, às 12h, sendo o quinto navio a atracar na capital amazonense na atual Temporada de Cruzeiros 2022/2023. Mais de 1.300 turistas estão previstos para desembarcar no cais das Torres do Porto de Manaus, oriundos dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Caribe.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), vem realizando o receptivo aos turistas que chegam na cidade, que conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

“A Temporada de Navios Cruzeiros no período 2022/2023 tem prosseguimento com a chegada do próximo navio, que é o Viking Sea, na próxima terça-feira, vão desembaçar cerca de 1.310 pessoas advindos de diversos países, que injetarão na economia local cerca de R$ 6 milhões, por conta do gasto estimado em US$ 86,00 que multiplicado pela cotação do dólar/dia totaliza o montante mencionado. Lembrando que essa temporada ainda tem 12 navios até maio”, explicou a diretora-presidente, em exercício, da Manauscult, Oreni Braga.

Quatro navios já passaram pela cidade durante a atual temporada, iniciada no dia 27 de setembro do ano passado. Até o mês de maio, está prevista a chegada de mais 13 cruzeiros, alcançando a marca de 17 cruzeiros.

O navio Viking Sea ficará fundeado em Manaus até as 14h de quinta-feira, 19/1.

Programação e listagem dos Navios Cruzeiros:

2 de março – Viking Sea, 930 turistas, 480 tripulantes.

4 de março – Volendam, 1.718 turistas, 647 tripulantes.

11 de março – Seabourn Quest, 540 turistas, 330 tripulantes.

14 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

25 de março – Seven Seas Voyager, 777 turistas, 445 tripulantes.

26 de março – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

29 de março – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

30 de março – Ocean Explorer, 160 turistas, 90 tripulantes.

8 de abril – Seven Seas Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

15 de abril – Hanseatic Spirit, 230 turistas, 169 tripulantes.

18 de abril – Seabourn Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

14 de maio – Silver Shadow, 392 turistas, 302 tripulantes.