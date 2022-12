‘Natal Solidário LGBTQIAPN+’ promete movimentar o Centro, hoje, com diversos shows

Evento é realizado com apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

Uma mistura de música, dança e muita festa promete invadir as ruas do Centro de Manaus, hoje (18), com o evento ‘Natal Solidário LGBTQIAPN+’. Promovido pela Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOLGBT) com apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a festa contará com sorteio de brindes, atrações musicais e shows, a partir das 17h, na rua José Clemente, Centro.

O evento busca sensibilizar a população sobre os direitos da comunidade LGBTQIAP+, além de celebrar as suas conquistas, ao som de DJs da cena eletrônica local e shows musicais.

De acordo com o gerente de Diversidade de Gênero da Sejusc, vinculado à Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sejusc (SEDH), Leopoldo Humell, é um compromisso da pasta garantir o desenvolvimento de ações voltadas para a multiplicidade de vozes.

“A gerência tem papel fundamental para garantia e promoção de direitos para a população LGBTQIAPN+, com a perspectiva da equidade e da diversidade, no desenvolvimento de ações, programas, serviços, projetos e eventos”, disse.

A organizadora e produtora do evento, Bruna La Close, afirma que a festa é uma celebração das conquistas e realizações da comunidade, além de conscientizar a população acerca dos direitos da população.

“O Natal Solidário LGBTQIAP+ trará diversidade de atrações e cores, onde convidamos toda a população LGBTQIAP+, amigos e parceiros. Todos serão bem-vindos em mais uma festa de resistência, glamour e diversidade para toda Manaus”, convidou La Close.

Atrações

Entre as atrações confirmadas do evento, estão os DJs Thayza Rodrigues, DLírio, Le Marques, Ticiana Rebelo, Naomy Lopes e Italo Barreto. Também haverá apresentação da drag Jhemelly D’Castro, do grupo Seja Bruxas e a cover da Glória Grove por Glória Emanuelle.

A entrada é gratuita, mediante a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto.

Com informações da Sejusc