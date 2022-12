‘Natal nos Cetis’: iniciativa leva magia do Natal para 6 mil estudantes do estado

A magia da época natalina foi levada a 18 instituições de ensino do estado, alcançando aproximadamente seis mil estudantes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação para Jovens e Adultos (EJA). O projeto “Natal nos Cetis” contemplou Centros de Educação de Tempo Integral de todas as zonas da capital, com apresentações dos alunos dos núcleos de Música, Dança e Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A programação iniciou no dia 21 de novembro e se estendeu até a terça-feira (13/12), na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, no bairro São Jorge, zona oeste da capital. Na plateia, mais de 240 estudantes assistiram ao espetáculo “Carnaval dos Animais Natalinos”, do Núcleo de Dança do Liceu.

A ação integra “O Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O secretário de Cultura do estado, Marcos Apolo Muniz, ressalta que a atividade proporciona a troca de experiências entre os alunos do palco e da plateia.

“Os grupos que se apresentaram são alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em uma atividade que colocamos jovens, conversando com jovens, nas 18 apresentações, em um trabalho de formação de plateia”, afirma o secretário.

O “Natal nos Cetis”, desenvolvido há quatro anos na capital, descentraliza as atividades culturais nesta época do ano. “Seguindo a orientação do governador Wilson Lima, o projeto dá oportunidade aos jovens de terem acesso às artes e a um conteúdo cultural”, completa Apolo.

O projeto, com foco nas instituições de ensino, recebeu apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto para realização dos eventos e mobilização da plateia. A secretária de Educação, Kuka Chaves, diz que a parceria com a pasta da Cultura sempre resulta em boas experiências.

“O ‘Natal nos Cetis’ é esperado pelos alunos e já é uma atividade que faz parte do calendário escolar. Acreditamos que a educação integral perpassa por várias vertentes, e certamente a cultura é uma das mais importantes para a formação dos nossos estudantes”, destaca.

Programação

Os espetáculos do “Natal nos Cetis” são inéditos e com temática natalina. Novos arranjos musicais, dramaturgias, cenários e coreografias foram montadas com exclusividade para a temporada. Segundo o diretor do Liceu, Davi Nunes, os alunos que se apresentaram pertenciam aos níveis mais avançados dos núcleos artísticos.

“Foram momentos em que pudemos levar um pouco daquilo que desenvolvemos no Liceu durante o ano, com os nossos alunos mais avançados, com os grupos artísticos de música, dança, teatro e artes visuais”, revela o diretor.

“Essa troca (entre alunos) é muito importante, pois mostra que nós amazonenses temos talento e condições de chegar mais longe. Por isso, este ano foi de muito sucesso, muita entrega onde mais uma vez a parceria com a Seduc foi assinada”, complementa Davi.

Na programação, Quarteto de Cordas, Coral Infantil, Jovem e Infantojuvenil, solistas do canto erudito, Orquestra de Repertório Popular, Grupo Experimental de Teatro, núcleo de dança entre outros grupos artísticos do Liceu.

