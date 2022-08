‘Não vai ter cidadão passando fome aqui no meu estado’, promete Ricardo Nicolau

O candidato ao governo do Amazonas pela coligação ‘Nós, o Povo’ (Solidariedade/ PSB), Ricardo Nicolau, elegeu o combate à fome como prioridade número um com ações já no primeiro dia de gestão, caso seja eleito para o cargo. O candidato voltou a defender o reajuste do Auxílio Emergencial para famílias em vulnerabilidade social.

O programa de combate à fome do candidato prevê, ainda, a isenção de ICMS para os beneficiários do Auxílio com o objetivo de aumentar o poder de compra, valores diferenciados variando de acordo com a realidade de cada família, além de promover ações de qualificação profissional para que os beneficiários possam ser reinseridos no mercado de trabalho.

“O Amazonas merece sair deste cenário de fome. A população não vai ter que esperar quatro anos para ver qualquer ação de governo. Desde o primeiro dia vamos enfrentar a fome e duplicar o valor do Auxílio Estadual, que hoje é de R$ 150, para R$ 300 reais para ajudar a colocar comida no prato das pessoas. No meu estado não vai ter cidadão e cidadã passando fome, enquanto eles estão levando tudo que o estado tem”, ressaltou.

De acordo com o Ricardo Nicolau, esse cenário é “agravado pela falta de políticas públicas voltadas para a criação de novos empregos e pela incompetência do atual governo em atrair novas empresas para movimentar a economia local”, afirma.

“O Amazonas é um estado rico, mas tem pessoas passando necessidades. É preciso criar emprego e renda principalmente no interior, coisa que o governo atual não fez. Já vi relatos de empresários que queriam investir no Amazonas e que sequer foram recebidos pelo governador ou por secretários. É preciso mudar isso. O Amazonas tem potencial para atrair novas indústrias, tem o turismo, o polo petroquímico, por exemplo. É preciso diversificar as nossas atividades econômicas para evitar novos ataques ao modelo Zona Franca e, assim, gerar mais emprego na capital e no interior. Só vamos superar esse cenário de fome e pobreza com geração de emprego”, pontuou.

O candidato lidera a Coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro (PSB). O grupo também possui mais de 60 candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal e senador.

A pobreza em números

Dados mais recentes da Síntese de Indicadores Sociais, divulgada em dezembro do ano passado pelo IBGE, revelam que cerca de 505,3 mil pessoas ou 12,5% viviam em extrema pobreza no Amazonas em 2020, ou seja, com menos de R$ 155 reais por mês. Mais de 1,7 milhão ou 44,5% dos amazonenses viviam em situação de pobreza, com menos de R$ 450 por mês.

Com informações da assessoria