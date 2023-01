‘Não vai mais existir garimpo ilegal’, diz Lula sobre crise Yanomami em viagem a Roraima

Durante visita a Roraima, hoje (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou sobre a crise sanitária vivida pelo povo Yanomami no estado. De acordo com Lula, as prioridades para lidar com a carência dos indígenas passam pela reestruturação do transporte no local, maior atendimento médico e o fim do garimpo ilegal na região.

“Eu posso dizer para você é que não vai mais existir garimpo ilegal. E eu sei da dificuldade de se tirar o garimpo ilegal, já se tentou outras vezes, mas eles voltam”, discursou Lula.

O presidente ainda apontou que a crise enfrentada pelos Yanomami é “desumana”.

A visita de Lula a Roraima ocorreu na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, na zona Rural de Boa Vista, e foi acompanhada por uma comitiva de crise e pela ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara.

99 crianças Yanomami morreram em 2022, diz Ministério dos Povos Indígenas

Segundo informações divulgadas pelo Ministério dos Povos Indígenas ao portal g1, ontem (20), 99 crianças Yanomami morreram ao longo de 2022 devido ao avanço do garimpo ilegal na região de Roraima, onde os indígenas residem. Ainda segundo a nota, as crianças tinham entre 1 e 4 anos de idade e sofriam — em maioria — de desnutrição, pneumonia e diarreia.

Governo cria comitê para enfrentar crise sanitária da população Yanomami

O governo federal instituiu um comitê de coordenação nacional para discutir ações de enfrentamento à desassistência sanitária das populações em território Yanomami. O grupo terá duração de 90 dias, de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros.

Com informações do Correio Braziliense