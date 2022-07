‘Não quero brasileiro passando fome’, diz Arthur em encontros comunitários em Manaus

O pré-candidato ao Senado esteve reunido com moradores de comunidades nas zonas Norte e Leste da capital

Em agenda neste fim de semana, o pré-candidato a senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto (PSDB), esteve reunido com moradores da comunidade São João, bairro Lagoa Azul, zona Norte de Manaus, ouvindo demandas e conhecendo necessidades das, aproximadamente, cinco mil famílias do lugar. “Eu não quero nenhum brasileiro passando fome”, declarou Arthur, que ainda visitou um projeto social na zona Leste.

Entre os temas abordados pelo ex-prefeito da capital do Amazonas, esteve a Zona Franca de Manaus e a busca por desenvolvimento regional e mais oportunidades de empregos para os amazonenses. “Não quero brasileiro pobre e nem sofrendo, mas quero que esses brasileiros percebam que a região mais importante do país é a Amazônia e dentro dela o estado mais importante, do ponto de vista estratégico, é o Amazonas”, destacou Arthur.

Uma das organizadoras do encontro com moradores da comunidade São João, Valdenira Almeida Xavier, disse confiar em Arthur e em seu trabalho. “Como líder comunitária, confio nele, que foi um bom prefeito e acredito que, se eleito, vai lutar principalmente pela Zona Franca. Aqui no bairro muitos trabalham no Distrito Industrial e estão sob o risco de perder seus empregos e tenho certeza de que nisso o Arthur vai ajudar”, afirmou.

Outro participante da reunião no bairro Lagoa Azul foi o Valdino Campos, uma liderança da cidade de Autazes, que garantiu que levará o nome de Arthur Neto para seu município. “Para mim, como eleitor amazonense que acompanha o Arthur desde que ele foi deputado federal, acredito que ele sempre representou o Amazonas muito bem, com maestria, sabedoria e conhecimento das necessidades do povo”, avaliou.

Projeto Social

Na tarde de domingo, o pré-candidato ao Senado, acompanhado do pré-candidato a deputado estadual Hudson Jorge visitou um projeto social de uma igreja no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, que acolhe pessoas de baixa renda com problemas sociais. Aproximadamente, 50 pessoas participaram de uma reunião com o ex-senador.

“Apresentamos ao Arthur o nosso projeto ‘Resgatando Vidas’, sem dúvidas, é algo pelo qual ele pode nos ajudar a lutar”, disse a técnica de enfermagem, Denise Andrade. “A palavra de Deus nos ensina que devemos orar por nossos líderes e o Arthur sempre lutou pelo Amazonas”, completou o mecânico João Kléber Silva. Ambos atuam no projeto social como coordenadores.

Pré-candidato ao Senado e presidente do PSDB no Amazonas, Arthur Virgílio Neto tem reforçado seus encontros com os amazonenses pela capital e interior e manifesta gratidão ao ser bem recebido. “Sempre me senti bem no meio das pessoas. Quanto mais modesto o povo, o cidadão ou a cidadã, mais eu me sinto à vontade e em casa. Essas pessoas, para mim, são uma grande família da qual faço parte há 45 anos”, concluiu Arthur.

Com informações da assessoria