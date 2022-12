Nacer convida os amigos solidários para café da manhã de Natal no próximo domingo

Neste domingo (18), a partir das 8h, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) realiza o “Café do Domingo”, uma ação especial, beneficente e em clima natalino com o objetivo de arrecadar recursos para as despesas mensais do abrigo. O café acontecerá na sede do Nacer, localizada na Rua 35, nº 2B, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez.

A instituição acolhe mais de 20 crianças e adolescentes, e realiza projetos beneficentes em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Há duas opções disponíveis do kit do café. A primeiro é o “Fit”, no valor de R$ 15 e leva um copo de 180ml de café preto e outro de suco verde, um pote de frutas, um ovo cozido, e uma porção separada de macaxeira cozida, pupunha, cará, batata doce e banana cozida.

Já o “Super” tem o valor de R$ 30 e dispõe de um copo de 300ml de suco natural e outro de 180ml de café com leite, uma porção de banana frita e farofa com charque, uma tapioca simples, um pão com queijo e tucumã, um pote de frutas, uma fatia de bolo de milho e de leite.

Para Cleslley Rodrigues, diretor do Nacer, a iniciativa é de suma importância para trazer mais alegria e esperança a quem precisa, especialmente em tempos de celebrações de fim de ano.

“O Nacer cuida de pessoas com histórias e dificuldades únicas, por isso investimos tudo em novas ideias e na cooperação, porque somente assim seremos capazes de proporcionar um futuro melhor para nossos jovens”, esclarece.

As compras devem ser feitas com antecedência, através do contato (92) 98428-7454, e a retirada acontecerá em formato Drive Thru.

Sobre o Nacer

Localizado no Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, o Nacer acolhe crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce. No abrigo, os acolhidos recebem a assistência necessária até que retornem para a família de origem ou sejam encaminhados para adoção.

A instituição ainda coordena o Serviço de Abordagem Social Girassol, que identifica e beneficia pessoas em situação de rua. O projeto promove atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas, na perspectiva da garantia dos direitos.

Com informações da assessoria