Nacer arrecada brinquedos e alimentos para festa beneficente no Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) promoverá uma festa beneficente para 50 crianças, a partir das 14h, em sua sede localizada na Rua 35, n° 2, Conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez.

Quem quiser contribuir, pode doar brinquedos que serão distribuídos na festa e alimentos para o café da manhã, e o lanche da tarde. Segundo a direção do Nacer, as opções incluem frutas, iogurtes, biscoitos, pães, queijo, presunto, pipoca, leite, milho para pipoca e descartáveis.

Além disso, as 20 crianças e adolescentes acolhidos pelo NACER elaboraram suas cartinhas com uma lista de desejos para facilitar a escolha dos doadores, abrangendo sugestões de presentes como roupas, calçados, brinquedos, tapete emborrachado, bicicleta, cadeirinha para descanso e outras opções.

“Estamos empenhados em realizar uma linda festa com muito carinho e amor para as nossas crianças que, muitas vezes, são vítimas da vulnerabilidade social. Contamos com a colaboração de todos”, afirma o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a instituição e tirar suas dúvidas pelo WhatsApp: (92) 98428-7454.

Com informações da assessoria