Na semana da água, Centec lança podcast sobre importância do consumo consciente

Embora seja um recurso limitado e essencial à vida, o Brasil desperdiça 40% de toda a água potável que é captada para a população. O dado se refere à 2020, pesquisa mais atual do InstitutoTrata Brasil, e mostra a importância de se falar sobre o consumo consciente da água. Embora essas perdas do líquido demonstradas no levantamento se refiram, principalmente, a vazamentos em encanações e furtos, o cuidado com o uso da água nos lares brasileiros pode fazer muita diferença.

Pensando na promoção do consumo consciente desse líquido precioso, o Centro de Ensino Técnico (Centec) lança, na próxima quarta-feira (22), Dia Mundial da Água, o ‘PodTéc: A Influência da Água na Qualidade de Vida’. O programa será apresentado pela professora e coordenadora de cursos, Dângela Lopes, e terá como convidado o engenheiro Semy Ferraz, especialista em engenharia ambiental e saneamento.

“Para dar mais peso à conversa, contamos com a participação do engenheiro Semy Ferraz. Além de especialista, ele trabalha na Águas de Manaus, concessionária do serviço na cidade”, comenta a professora. Os principais trechos da entrevista serão publicados nas redes sociais do Centec (Facebook e Instagram). Já a versão completa do episódio ficará disponível gratuitamente no YouTube da instituição (@centecam2933).

Convidado especial, Semy Ferraz antecipa alguns pontos importantes da conversa. Segundo ele, o consumo consciente é fundamental para a própria vida. “Se não cuidarmos bem desse patrimônio, vai faltar ou custar mais caro. Às vezes, agredimos a natureza, os nossos corpos hídricos e depois sofremos com uma despesa maior com o tratamento desses recursos”, pontua o profissional.

Água e energia

Além do podcast, na terça-feira (21), a escola irá expor um projeto de geração de energia a partir da água, voltado a atender comunidades ribeirinhas. O protótipo de uma miniestação hidrelétrica foi criado por alunos dos cursos técnicos em Edificações e Eletrotécnica do Centec e será exibido no formato de maquete.

“A ideia para o projeto partiu da coordenação e dos professores, e nós alunos criamos a maquete dessa pequena hidrelétrica visando alcançar as comunidades mais carentes, principalmente ribeirinhas”, comenta a aluna do curso técnico em Eletroeletrônica, Ana Bruna.

Ela diz que o projeto também atende a critérios socioambientais, uma preocupação mundial que tem crescido nos últimos anos. “As fontes de energia renováveis oferecem mais oportunidades em eficiência energética, são limpas e não poluem o meio ambiente”, ressalta. Segundo Ana, os alunos estão animados com o protótipo. “Queremos tirar esse projeto do papel, executar na vida real. Se tiver um patrocinador, estamos à disposição”, comenta.

Dicas

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), órgão federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, elenca dicas para tornar o consumo de água mais consciente. Embora pareçam simples, podem fazer a diferença coletivamente. A primeira é deixar a torneira fechada ao escovar os dentes, fazer a barba ou ensaboar a louça. Segundo o Dnocs, a torneira aberta por apenas dois minutos gasta cerca de 13,5 litros de água.

Outra sugestão importante é priorizar banhos curtos, de até cinco minutos. Além disso, quando for usar o sabonete ou shampoo, deve manter o registro fechado. Essa ação, aponta o DNOCS, economiza até 30 mil litros de água por ano, o equivalente a 12 piscinas olímpicas.

Por fim, vale também ter cuidado ao utilizar água para lavar o carro, o quintal ou a calçada. No primeiro caso, o Departamento aconselha fazer a substituição por um balde e um pano. Já nas outras ocasiões, preferir uma vassoura. Isso porque, uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água.

Com informações da assessoria