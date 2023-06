Na reta final do Brasil Sabor, Abrasel reúne participantes em festival no CSU do Parque 10

Nos dias 2, 3 e 4 de junho, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no AM) levará 12 restaurantes de Manaus para mais perto do público, que poderá apreciar o melhor da gastronomia amazonense, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10.

A iniciativa faz parte do Festival Gastronômico Brasil Sabor, que ocorre em todo o país desde ´último dia 18 de maio e encerra no dia 4 de junho.

Quem comparecer ao CSU do Parque 10 poderá encontrar pratos criados especialmente para o festival pelos restaurantes Rei do Churrasco/Cidade Nova; Cachaçaria do Dedé e Empório/Shopping Ponta Negra; Loppiano Pizza; Restaurante Casa Paraense Oficia/ Planalto; Salomé/ Amazonas shopping; Churrascaria Coqueiro Verde/ Praça 14; Mangô Restaurante; Soho Lounge; Delícias da Pepeta; Camarão Amazonas; Terrano Cozinha Rústica e Expresso 73.

Farão parte do menu do festival os pratos Filé de Pirarucu a Rolê, Nossa Terra, Cairé do Amazonas, Telezé, Escondidinho de Carne de Sol Amazônico, Poke Regional, Carbonara de Camarões, Pirarucu Delícias, Camarão Caboclo, Pirarucu Terrano, Torneado de Filé com Purê de Batata e Castanha do Brasil e a Pizza Cabocla Pávula.

“Todos os pratos contam com ingredientes regionais e poderão ser adquiridos a preços especiais, já que serão servidos em pequenas porções. Essa será uma excelente oportunidade para os fãs da nossa gastronomia amazonense, que poderão conhecer um pouco mais da criatividade dos restaurantes participantes do Brasil Sabor”, disse o presidente da Abrasel no AM, Rodrigo Zamperlini.

Escolha do melhor prato

Além de aproximar os restaurantes do público, no dia 4 de junho, domingo, último dia do Brasil Sabor, será conhecido o prato vencedor do festival em Manaus. Um júri técnico escolherá a “criação gastronômica” que mais agradou durante todo o evento gastronômico. O restaurante responsável pelo prato “campeão” do festival será premiado com R$ 2,5 mil, enquanto o segundo lugar levará R$ 1,5 mil e o terceiro lugar terá garantido R$ 1 mil.

O Festival Brasil Sabor no CSU do Parque 10 acontecerá de amanhã (2) até domingo (4), de 17h às 22h. A Abrasel no AM montará toda uma estrutura, na qual estarão reunidos os 12 restaurantes participantes do evento.

Brasil Sabor

O Brasil Sabor está em sua 17ª edição e é conhecido como o maior festival gastronômico do mundo. O evento reúne centenas de restaurantes em todo o Brasil, que visam valorizar as “raízes” brasileiras em pratos nos quais os “atores principais” são os ingredientes e técnicas de preparos originais do nosso país.

Nesta edição, festival marca presença em 18 Estados Brasileiros e no Distrito Federal e conta com 631 restaurantes participantes.

Com informações da assessoria