Na Itália, atleta indígena do Amazonas conquista 2° lugar no Mundial de Wakeboard

Amazonense contou com apoio de passagens aéreas concedidas pelo Governo do Estado para participar da competição

Do Amazonas para o mundo! Jair Paulino, conhecido como ‘Jajá’ conquistou o 2° lugar no Campeonato Mundial de Wakeboard, neste sábado (30/07), em certame que aconteceu na Itália. O atleta da etnia Karapanã é atleta da Seleção Brasileira e contou com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) para participar da competição.

“O Jajá é um atleta promissor. Desde o início da sua carreira sabíamos o quanto ele iria levar o nome do Amazonas em grandes competições. E hoje nos enche de orgulho saber que ele é o segundo melhor do mundo, estaremos sempre dando todo suporte e apoio, para que ele suba mais este degrau em sua carreira”, ressaltou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Com mais de 170 atletas na competição mundial, Jajá alcançou a decisão disputando na categoria ‘junior’, com wakeboarders do México, Itália, Japão e Alemanha. O amazonense ficou atrás apenas do italiano Comollo Stefano James, que fez 86.56 pontos, enquanto que Jajá fez 77.44.

Integrando a Seleção Brasileira de Wakeboard desde 2019, o amazonense destacou a importância do resultado em sua carreira. “Me preparei muito para esse campeonato e consegui conquistar mais um título importante. O apoio da Faar foi fundamental, espero continuar representando o Brasil e o Amazonas em grandes competições”, ressaltou Jair Paulino.

Organizado pela Federação Internacional de Esqui Aquático e Wakeboard, a competição contou com a elite do esporte mundial, nas categorias open, master, júnior, entre outras.

Títulos

Treinando há 11 anos, o amazonense já conta com 23 títulos em sua carreira, atualmente mora em São Paulo , e treina na Marreco Wake School (MWS). Além do Pan, em setembro de 2021 o atleta conquistou o 1º lugar do Campeonato Latino Americano de Wakeboard, na Colômbia. Venceu também a Copa Fefig Wakeboard & Wakesurf, em Ibiúna – categoria pró.