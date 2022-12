Na equipe de transição, Orsine Junior propõe Secretaria de Turismo para a Amazônia

A criação da Secretaria Nacional de Turismo na Amazônia esteve na pauta em mais uma das reuniões da Equipe de Transição do Governo Lula, realizada nesta semana em Brasília. A iniciativa é uma propositura do empresário e integrante do Grupo de Trabalho (GT) da equipe de transição voltada ao turismo, o empresário amazonense Orsine Junior.

“Essa é uma iniciativa com foco no impulsionamento do turismo na Amazônia Legal, que visa traçar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor na região, que abrange Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A possibilidade da criação e instalação vem sendo debatida com muita atenção”, disse Orsine Junior.

O membro da Equipe de Transição ressaltou que a Amazônia é um dos principais atrativos turísticos do mundo e a Secretaria seria essencial para desenvolver ações para explorar a floresta de forma sustentável, de olho no desenvolvimento econômico dos Estados e mais emprego para a população. “Estamos otimistas com a possibilidade dessa criação, principalmente porque o turismo na Amazônia precisa ser tratado de forma específica pela magnitude da nossa floresta”, frisou.

Se criada, a Secretaria Nacional de Turismo na Amazônia integrará o Ministério do Turismo (MTur) e tratará exclusivamente sobre o turismo na Amazônia Legal, que tem sido tratada com muita responsabilidade e pela Equipe de Transição do Governo Lula não apenas na área do turismo, mas também nos grupos de trabalho voltados ao meio ambiente, segurança e economia e tantos outros.

A reunião

A reunião para debater assuntos sobre o turismo brasileiro foi realizada na última terça-feira, em Brasília, sob o comando do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Além de Orsine Junior, estiveram presentes o ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto, e os deputados federais Marcelo Freixo, Felipe Carreras, Wolney Queiroz e André de Paula.

Com informações da assessoria