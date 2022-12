Na Aleam, última Sessão Plenária de 2022 foi marcada por despedida dos parlamentares

A última Sessão Plenária da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (15), foi marcada por despedidas e agradecimentos dos deputados que não devem retornar à 20ª legislatura e a prestação de contas dos mandatos parlamentares. A Sessão foi presidida pelo chefe do Parlamento Legislativo estadual, deputado Roberto Cidade (União Brasil).

Em seu pronunciamento na tribuna da Assembleia, como deputado da 19ª legislatura, o deputado Serafim Corrêa (PSB) agradeceu pelo carinho, convivência e boa relação que teve com os demais parlamentares e o presidente Roberto Cidade. “Quero dizer que agradeço a todos os colegas pela relação sempre respeitosa e ao presidente Roberto Cidade, que tão bem conduziu esta Casa, nos últimos dois anos. Agradeço também aos servidores deste Parlamento por todo auxílio que tive no mandato”, disse.

Ele também parabenizou os parlamentares que estarão na Câmara Federal no próximo ano e anunciou que não se afastará da política. “Cumprimento os colegas que ascenderam à Câmara Federal e deixo o meu abraço aos deputados Tony Medeiros, Dermilson Chagas, Álvaro Campêlo e Therezinha Ruiz, que estão deixando a Casa Legislativa. Fico sem mandato, mas não saio da política, porque como dizia José Sarney, a política tem porta de entrada, mas não tem porta de saída”, finalizou.

Em seu pronunciamento, o deputado Roberto Cidade lamentou a ausência de Serafim na próxima legislatura. “Você merece respeito por toda classe política, aprendi muito com vossa excelência e foi fundamental para que todos nós (deputados jovens), crescêssemos politicamente. Acredito que todos aqui têm uma admiração diferenciada e, a partir de fevereiro de 2023, a lacuna de sua ausência será sentida por nós”, afirmou.

Em aparte, o deputado Abdala Fraxe (Avante) disse que o Serafim Corrêa representa para todos os deputados uma referência em experiência e um cabedal de aprendizado, seja na área econômica, política e cultural, em semelhante discurso proferido pelos deputados Tony Medeiros (PL), João Luiz (Republicanos), Mayara Pinheiro (Republicanos), Adjuto Afonso (União Brasil), Dermilson Chagas (Republicanos), Saullo Vianna (União Brasil), Wilker Barreto (Cidadania), Felipe Souza (Patriota), Dr. Gomes (PSC), Fausto Junior (União Brasil), Carlinhos Bessa (PV), Alessandra Campêlo (PSC) e Sinésio Campos (PT).

Também se despedindo do mandato, o deputado Tony Medeiros (PL) agradeceu pela oportunidade e lembrou que utilizou a tribuna do Parlamento para defender os interesses do estado, sobretudo dos municípios do Amazonas.

“Sou do interior e sei das dificuldades de desenvolvimento. Por isso fui incansável na busca de alternativas econômicas à Zona Franca, que é um modelo excelente, mas não pode ser o único meio de sobrevivência do nosso estado. Fui incansável em buscar à desburocratização da emissão de licenças ambientais. Acredito no setor primário e o nosso estado é o mais atrasado no desenvolvimento desta área, exatamente pela falta de zoneamento ambiental”, concluiu.

Apoio

O presidente Roberto Cidade prestou contas do mandato e relembrou conquistas, como a regulamentação do transporte hidroviário, tema que se arrastava há muito tempo. “Tenho certeza que a 19ª legislatura deixou uma história e tenho carinho por todos os deputados. A Assembleia é uma verdadeira escola e saio desta 19ª legislatura fortalecido em todos os sentidos”, asseverou.

Em aparte, Wilker Barreto reforçou que as divergências sempre ficaram restritas aos debates. O parlamentar enfatizou que o apoio às emendas parlamentares é o maior avanço dos últimos anos da Casa. Ele também se antecipou e declarou voto para presidente do Poder Legislativo estadual ao deputado Roberto Cidade. “Acredito que ele estará ainda mais maduro politicamente”,analisou.

Da mesma forma, Dermilson Chagas elogiou a postura cortês e amigável do presidente Roberto Cidade. O parlamentar assegurou que ele (Cidade) sempre esteve disponível para receber os deputados e debater matérias. O deputado João Luiz também agradeceu a Cidade, enfatizando que ele soube conduzir a Casa com equilíbrio.

Experiência

Saullo Vianna (União Brasil), eleito deputado federal, também falou sobre a experiência no parlamento estadual. Assegurou que na Assembleia vivenciou um dos melhores momentos da sua vida, com muito aprendizado, principalmente com os colegas deputados e, apesar das dificuldades, as situações difíceis contribuíram para um aprendizado do conceito de servir ao povo e fazer política.

“Sou grato aos colegas deputados e aos servidores da Casa, que com toda certeza enriquecem muito a nossa atuação e contribuíram para nossa formação política”, afirmou, destacando a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Zona Franca de Manaus (projeto de sua autoria) e a relatoria de 363 matérias entre as quais a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), por dois anos.

*Com assessoria