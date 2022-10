Na Aleam, professora Maria do Socorro Fontinele é homenageada com a Medalha Ignês de Vasconcellos Dias

A professora Maria do Socorro Nogueira Fontinele, natural de Rio Preto da Eva, foi uma das 31 profissionais de educação homenageadas, nesta terça-feira (18), com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias.

A distinção a educadora rio-pretense, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), ocorreu em solenidade realizada no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). “Nossa homenagem a professora Maria do Socorro Nogueira Fontinele, a Socorrinha, é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por uma das mais competentes educadoras em ação no nosso querido município de Rio Preto da Eva. Ela merece a medalha pelo muito que tem feito em favor de seu município e seu povo”, disse o parlamentar.

A sessão especial de outorga da Medalha Ignês de Vasconcellos Dias, presidida pelo deputado-presidente do Poder, Roberto Cidade (UB), foi prestigiada por várias autoridades representando, dentre outras instituições, o Governo do Estado, UFAM, UEA, MPAM e o Fórum de Educação do Amazonas. O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, participou do evento.

Instituída pela Resolução Legislativa nº 459/2009, a comenda, que leva o nome da professora Ignês de Vasconcelos Dias, nascida em 1921 em Itacoatiara, distingue os educadores que se tornaram referências no exercício do magistério no Estado do Amazonas. “No caso de Maria do Socorro Fontinele, ela é uma grande referência no município de Rio Preto da Eva”, diz Belão.

Maria do Socorro possui Pós- Graduação/ Especialização em Gestão Escolar pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM; Graduação/ Licenciatura em Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas pelo Centro Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Graduação/Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI; Graduação/ Licenciatura em Normal Superior pela UEA; Habilitação para o Magistério de 1ª a 4ª Série (Instituto Adventista Agro-Industrial – IAAI).

Também alcançou destaque na Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva comandando a Secretária Executiva e de Planejamento – SEMECD – RPE desde 2017 até os dias atuais. É professora concursada na Disciplina de Ciências – Ensino Fundamental I e II/Escola Municipal Gov. Gilberto Mestrinho/Escola Municipal Alegria de Saber (1997-2022).

Dirigiu a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMECD, de Rio Preto da Eva, de 2013 a 2016; Gestora da Escola Municipal Alegria de Saber entre 2004 e 2012; Professora de 1º e 2ºano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Alegria de Saber, de 2002 a 2003; Professora Alfabetizadora da Educação Infantil Creche Menino Jesus, de 1997 a 2001, e Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMECD, de 1997 a 2000.