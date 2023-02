Mutirão de recadastro dos modais Alternativo e Executivo continua neste fim de semana

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), dá continuidade ao mutirão de recadastramento dos modais Alternativo e Executivo, neste sábado e domingo, 25 e 26/2, na sede do instituto. O objetivo é organizar os modais para implantação de um novo sistema de transporte mais seguro e moderno – o Sistema Complementar.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, nenhum prestador dos serviços poderá deixar de fazer o recadastro. “O prefeito David Almeida determinou que nos empenhássemos neste trabalho de recadastrar os modais, atualizando a documentação e vistoriando os veículos, de forma que os permissionários estejam regulares na prestação do serviço”, disse o presidente do IMMU.

A presidente da Central dos Cooperativas de Transporte do Amazonas, Valderiza Melo, elogiou a iniciativa. “É muito importante este recadastramento dos modais Alternativo e Executivo, porque é uma oportunidade de regularizar nossos veículos e oferecer um serviço melhor aos passageiros da cidade de Manaus”, frisou.

Os veículos que tiverem alguma pendência, poderão efetuar o pagamento no local do recadastramento na sede do IMMU, na rua Urucará, n° 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Centro-Sul. O órgão implantou um atendimento bancário para agilizar os pagamentos e concluir o processo. O mutirão funciona das 8h às 14h, sábado e domingo.