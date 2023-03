Museu vira alvo de piadas por causa de estátuas de cera de William e Kate

As estátuas de cera do príncipe William e de Kate Middleton do Krakow Wax Museum, na Polônia, estão dando que falar mas não pelos melhores motivos.

Visitantes do museu na Polônia não resistiram e tiraram sarro com as figuras dos príncipes de Gales tendo em conta as distantes semelhanças em relação aos ‘originais’.

No caso de Kate, por exemplo, questionou-se o motivo pelo qual ela seria loira e tinha uma testa maior. No caso de William seria o estranho sorriso, sendo que este é apenas identificável devido ao uniforme militar.

Nos comentários do museu no Tripadvisor, vários visitantes evidenciam que as estátuas estavam mal feitas, mas que valeram umas boas gargalhadas.