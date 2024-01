Aproximadamente 2,5 mil pessoas participaram dos projetos de educação ambiental da Águas de Manaus em 2023. O número é referente aos visitantes da Fonte do Saber e do Portas Abertas, que apresentam a crianças, adolescentes e adultos uma série de conhecimentos sobre saneamento básico.

Tanto a Fonte do Saber quanto o Portas Abertas são gratuitas e funcionam durante todo o ano. No período das férias escolares, são opções para crianças e adolescentes. A solicitação para participar de qualquer um dos projetos pode ser feita individualmente pelo e-mail [email protected]. Escolas, instituições e grupos de igrejas e bairros também podem formar grupos e enviar pedido de participação pelo e-mail.

Inaugurada no segundo semestre de 2022, a Fonte do Saber leva os visitantes a uma série de espaços, começando por um panorama do real volume de água doce existente no planeta e do volume disponível para consumo humano. No local, os grupos também têm a oportunidade de conhecer as diferenças entre as redes de água tratada, de esgoto e de água pluvial, com equipamentos que remetem aos processos utilizados no tratamento dos efluentes. Neste ano, o projeto recebeu 846 crianças com idades entre seis e 12 anos.

Já no Portas Abertas, os visitantes podem conhecer o funcionamento do processo de captação, tratamento, produção e distribuição da água, além da estrutura de tratamento de esgoto que atende vários bairros da cidade. As visitas ocorrem em Estações de Tratamento de água e de esgoto, e são voltadas ao público com mais de 12 anos. Em 2023, foram 1.634 visitantes.

“As crianças e adolescentes assimilam muito bem o conteúdo que passamos, que é bastante visual e, no caso da Fonte do Saber, bastante lúdico. O nosso trabalho passa pela educação ambiental, e acreditamos na formação das gerações mais jovens como grande aliada na construção de uma cidade mais preservada”, destaca o gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Semy Ferraz.

