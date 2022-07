Musa do UFC sai com rosto inchado após derrota

Ex-campeã das galos (até 61,2kg.) do Ultimate, Miesha Tate desceu às moscas (até 56,7kg.) de olho em uma possível nova chance pelo cinturão. Porém, a ‘Cupkake’ acabou derrotada por pontos contra Lauren Murphy na abertura do card principal do UFC Long Islang, realizada na UBS Arena, em Nova York (EUA). Ela era favorita, mas saiu derrotada e com uma ‘bola de sinuca’ no rosto no duelo.

A Luta

Miesha tentou uma queda, mas foi golpeada por Murphy, que entrava com frequência no raio de ação. Lauren também marcava bons tempos para joelhadas e acertava os melhores golpes na curta distância. A ‘Cupcake’, por outro lado, parecia mais lenta do que o normal, mas conseguiu, com quedas, equilibrar as ações.

O segundo assalto foi marcado por vantagem de Lauren. Tate conectava bons jabs, mas estava incomodada com um sangramento no nariz. Murphy, então, conseguiu uma queda e trabalhou golpes essenciais por cima, via socos e cotoveladas. Miesha ainda tentou, mas não conseguiu reverter o resultado.

No último round, Miesha já não conseguia manter o mesmo nível e era afetada por um rosto muito machucado. A norte-americana ainda tentou uma sobrevida e já era afetada em seu ritmo de jogo. Ela perdeu mais um assalto e foi superada na decisão dos juízes.

