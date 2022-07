Musa das redes sociais entra para o Guinness com o maior número de tatuagens de Messi

Essa coisa de rivalidade Brasil-Argentina tem uma pacificadora: a modelo e influencer Suzy Cortez, que pode ser chamada indubitavelmente de fã número um do craque Messi.

Ela acaba de entrar para o Guinness Book of Records como a mulher com o maior número de tatuagens do craque argentino no corpo: são seis no total, uma delas homenagem gigantesca nas costas para celebrar o primeiro título do jogador pelos hermanos, contra o Brasil, na última Copa América, em 2021.

E ela promete que não vai ficar por aí. Suzy pretende adicionar mais três tattoos em caso de título da Argentina na Copa do Mundo neste ano, que acontece no Catar a partir de novembro.

A seleção de Messi enfrenta na primeira fase a Arábia Saudida, a Polônia e o México. Ainda vale lembrar que o craque hermano comemorou outro título no mês passado, o embate entre os campeões da Copa América e da Eurocopa, chamado de Finalíssima, em um formato parecido com a antiga Copa Intercontinental de Clubes entre os vencedores da Champions League e Libertadores – vitória dos sul-americanos sobre a Itália por 3 a 0, em jogo realizado em Londres.

A ex-Miss BumBum e Miss BumBum mundo Suzy Cortez chegou a dizer anteriormente que duas tatuagens estratégicas de Messi faziam “homens falharem na hora H” – uma na pélvis e outra na região anal.

“Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H”, afirmou a modelo.

Com informações da Revista Monet