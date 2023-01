‘Mundo Pet de Papel’ e oficinas grátis para crianças são atrações do Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping está sediando a exposição “Mundo Pet de Papel”, como parte da programação de férias. São 26 esculturas de animais produzidas a partir de papel craft, técnica que utiliza o produto como matéria prima para a construção de objetos tridimensionais.

O Amazonas Shopping também preparou uma programação especial, com oficinas gratuitas de papel craft para as crianças. A exposição e as oficinas acontecem até 5 de fevereiro, na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo à loja C&A. O espaço pode ser visitado de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a programação de férias do empreendimento tem opções para toda a família. “Tem a exposição, o parque temático da Patrulha Canina, as estreias do cinema Kinoplex e os espaços da Puppy Play e Florestinha Park”, enumerou.

Oficinas divertidas e gratuitas

As oficinas de papel craft são gratuitas e acontecem de sexta-feira a domingo (22, 27, 28 e 29 de janeiro e 3, 4 e 5 de fevereiro). Na sexta-feira são oferecidos dois horários – às 18h e às 20h. No sábado e domingos, as oficinas acontecem às 16h, 18h e 20h. Durante a atividade, as crianças aprendem a utilizar a técnica de papel craft e produzir suas próprias esculturas.

Outra programação de férias do Amazonas Shopping é o parque temático da Patrulha Canina, que conta com diversos brinquedos inspirados nas aventuras dos filhotes Marshall, Skye, Chase, Rubble, Rocky e Zuma. Na animação, os cachorros, sob a liderança do garoto Ryder, resolvem diversas situações pela cidade, com muita ação e bom humor.

A atração vai funcionar até 26 de fevereiro, na Praça Rio Negro, no corredor central do centro de compras, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. O ingresso para o parque é R$ 35, com direito a 30 minutos de muita brincadeira.

Entre as atividades que as crianças podem participar, estão tirolesa, piscina de bolinhas, tobogã, além de jogos de realidade virtual. Todo o espaço é decorado com o Patrulha Canina, o que garante várias fotos divertidas para as famílias.

Com informações da assessoria