Mulheres Reais: Coletivo As Amazonas e Anne Moura fazem Especial Dia das Mães na Ufam

Evento será aberto ao público em geral e terá programação voltada para as mulheres

Amanhã (13), a partir das 9h, o Coletivo As Amazonas em parceria com a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, realizará evento em homenagem às mães da cidade de Manaus. A ação será realizada na Universidade do Estado do Amazonas (Ufam) – Hall do fca1 e 2 -Setor Sul da UFAM, e tem o objetivo de promover debates e dar voz às mulheres reais que existem e resistem em nossa cidade.

A programação contará com atividades diversas, como: feira, brechós, artesanato, comidas e bebidas, corte de cabelo e manicure. Além disso, acontecerá uma roda de conversa, ministrada por Anne Moura com o tema “Mulheres reais: Por que precisamos de mais mães na política?”.

Para Anne Moura, é cada vez mais urgente o debate sobre a participação na política, sobretudo das mães. “Se nós não estivermos inseridas nos processos políticos e nos espaços onde são tomadas as decisões mais importantes na nossa sociedade, continuaremos vendo nossos direitos se esvaindo e as possibilidades de crescimento, principalmente econômico, indo embora. As mães são forças políticas natas, elas sabem gerenciar lares, filhos e são líderes de suas famílias. Só precisam estar empoderadas sobre seus direitos e é para isso que estamos promovendo este evento”, disse.

A atividade também receberá palestras sobre Empreendedorismo Feminino, com Josiane Lavareda do Instituto Central das Entidades Associativas do Brasil (ICEAB), sobre a Importância dos Cuidados com a Saúde Bucal, ministrada pelo Dr. Rosário, do Instituto Ingrid Guilherme e sobre Dignidade Menstrual com Julia Pereira, do Coletivo As Amazonas e mais.

Para Ana Vitória, coordenadora do Coletivo As Amazonas, o fato do evento acontecer na Ufam, mostra que a universidade é um espaço para todas e todos. “A Ufam existe para a população manauara. Existe para as mães, para as mulheres empreendedoras e sobretudo para as mulheres reais da nossa cidade. Será um evento potente, cercado de mulheres e histórias diversas, falando sobre uma das maiores riquezas na vida daquelas que decidiram ser mães” disse, reforçando o convite da população para participar do evento.

Serviço

O quê? Mulheres Reais:Especial Dia das Mães

Quando? Sábado (13/5)

Onde? Universidade do Estado do Amazonas (Ufam) – Hall do fca1 e 2 -Setor Sul da UFAM

Confira a Programação

09h – Abertura.

10h – Roda de Conversa com Anne Moura – Mulheres Reais: “Por que precisamos de mais mães na política?”

11h – Palestra: Combate à pobreza menstrual com o Coletivo As Amazonas.

12h – Palestra: Empreendedorismo Femino com Josiane Lavareda

13h – Palestra: Importância dos cuidados bucais com Dr. Rosário.

14h – Palestra: Combate à violência sexual contra crianças e adolescentes – Luzenilde.

Em paralelo

14h – Voz e violão com Hamilton Azevedo.

14h40 – Oficina Dança Indígena: Mulheres concertadas com o corpo, alma e natureza, com Marinete Tukano e Rosana.

15h20 – Apresentação de Dança com Sinara Dias.

O dia todo

– DJ Ravi Veiga com sets de eletrônica e diversos gêneros musicais.

– Cortes de cabelo e manicure.

– Feira de artesanato com brechós, comida, entalhe em madeira, e muito mais.

Com informações da assessoria