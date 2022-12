Mulheres comandam hoje arbitragem pela primeira vez em uma Copa do Mundo

A partida entre Alemanha e Costa Rica nesta quinta-feira (1) será histórica. O jogo será comandado pela árbitra francesa Stéphanie Frappart, a primeira mulher a arbitrar em uma Copa do Mundo masculina da história.

O duelo faz parte da terceira rodada do Grupo E. Tanto os alemãos quanto os costa-riquenhos têm chances de serem classificados para as oitavas de final. Espanha e Japão também compõem este grupo.

Além de Frappart, a brasileira Neuza Inês Back e a mexicana Karen Diaz Medina entrarão em campo como suas assistentes no jogo de amanhã.

A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) escalou ao todo seis mulheres para a Copa do Mundo do Catar. As outras três são Yoshimi Yamashita (Japão), Salima Mukasanga (Ruanda) e Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

Em seu anúncio no Twitter, a entidade afirmou sobre a importância histórica desse fato. Veja:

A francesa Frappart atuou como quarta árbitra no confronto entre México e Polônia, na primeira rodada do torneio do Catar. Na ocasião, ela foi a primeira mulher a ocupar essa função no campeonato mundial.

Stéphanie foi a primeira mulher a arbitrar no campeonato europeu Champions League no duelo entre Juventus e Dínamo de Kiev, em 2020. Ela integra a relação de árbitros da Fifa dede 2009. Nos anos de 2020 e 2021, recebeu o título de melhor do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

Ainda não há definição por parte da Fifa sobre a escalação das outras três profissionais de arbitragem.

Críticas

A definição da escalação das primeiras mulheres a comandar a arbitragem nesta Copa do Mundo demorou. Já se passaram duas rodadas completas da primeira fase, isto é 32 jogos.

E somente agora que elas entrarão em campo. Alguns homens chegaram a apitar duas vezes.

Quem é Neuza Back?

A catarinense Neuza Back será a primeira brasileira a participar da arbitragem em uma partida de Copa do Mundo da história.

Aos 38 anos, a árbitra natural de Saudades, em Santa Catarina, integra a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Neuza é formada em Educação Física e já participou de mais de 100 jogos do campeonato de futebol Brasileirão, tanto da série A quanto da série B.

*Com Brasil Escola