Mulher que agrediu entregador é indiciada pela polícia do RJ por agressão à mãe de 77 anos

Sandra Mathias de Sá foi denunciada pela própria mãe em novembro do ano passado

A ex-atleta de vôlei Sandra Mathias de Sá foi indiciada ontem (19), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, por maus-tratos e lesão corporal contra a própria mãe. Ela foi denunciada em novembro do ano passado por Laís Mathias, de 77 anos, sua mãe.

Segundo a TV Globo, Laís contou à polícia que Sandra teria tentado levá-la à força para uma clínica psiquiátrica. Na tentativa, Sandra teria dado socos e pontapés na mãe, além de amarrá-la com um lençol. Os exames de corpo de delito apontaram para agressão causada por ação contundente.

Além da mãe, o irmão de Sandra, Mario Mathias, também prestou depoimento neste caso. Ele contou que a ex-atleta de vôlei tomou os cartões de Laís e proibiu a gerente do banco de deixar que a mãe movimentasse sua conta.

Agora, Sandra está sendo acusada por lesão corporal e injúria simples, por causa das agressões feitas ao um grupo de entregadores no seu bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro. A polícia também investiga se ela cometeu injúria racial, crime equivalente ao racismo, na situação com os entregadores.

Relembre o caso

Sandra prestou depoimento na última segunda-feira, 17, após ser filmada xingando e agredindo um grupo de entregadores. Ela foi denunciada por Max Ângelo, entregador que ela agrediu usando a coleira do seu cachorro. Ele já prestou duas queixas contra Sandra, ambas pelo crime de injúria.

As agressões começaram verbalmente no dia 4 de abril e se intensificaram no domingo de Páscoa, 9. A moradora de São Conrado, que se apresenta ainda como nutricionista e dona de uma escola de vôlei de praia, tem outras passagens pela polícia. Sandra Mathias de Sá tem registro de furto de energia elétrica – relacionado à escola de vôlei, no Leblon -, injúria e ameaça.

Com informações do Terra