Mulher perde indenização após comemorar vitória judicial no TikTok

Uma mulher postou um vídeo no TikTok para comemorar a vitória em um processo trabalhista, mas acabou perdendo a indenização. O caso ocorreu na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.

Na ação, a vendedora de uma joalheria pedia o reconhecimento de vínculo empregatício, além de danos morais pela omissão do registro e por tratamento humilhante em ambiente de trabalho.

A causa que estava praticamente ganha sofreu uma reviravolta após uma publicação TikTok. Nas imagens, ela e duas testemunhas aparecem dançando e rindo com a seguinte legenda: “Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica.”

Além de considerar a postagem ‘desrespeitosa’, a desembargadora-relatora do acórdão, Silvia Almeida Prado Andreoni, destacou a proximidade demonstrada entre as três, ‘o que indica de forma clara que eram amigas e que tinham, no mínimo, uma grande animosidade em relação à joalheria.’

“Trata-se de uma atitude jocosa e desnecessária contra a empresa e, ainda, contra a própria Justiça do Trabalho. Demonstra, ainda, que estavam em sintonia sobre o que queriam obter, em clara demonstração de aliança, agindo de forma temerária no processo, estando devidamente configurada a má-fé.”

As três foram condenadas por litigância de má-fé (conduta abusiva ou corrupta realizada por uma das partes no processo) e terão que pagar uma multa de 2% sobre o valor atribuído à causa para a empresa.

