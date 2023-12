Item faz parte da coleção de um renomado artista e arquiteto italiano

Jessica Vincent ganhou na loteria após comprar um vaso por R$19,40 em um brechó em Richmond, no estado da Virginia, Estados Unidos. Mais tarde, descobriu que a peça fazia parte de uma coleção de 1942 do renomado artista e arquiteto italiano Carlo Scarpa.

“Tive a sensação de que poderia ser uma peça de US$ 1 mil ou US$ 2 mil, mas eu não tinha ideia de quão bom realmente era até que fiz um pouco mais de pesquisa”, disse ela ao The New York Times.

Sem perder tempo, o vaso foi facilmente leiloado a um colecionador de artes na semana passada, por meio da casa de leilões Wright Auction House. Jessica ficou com US$ 83.500, cerca de R$ 406 mil, e o restante foi para a casa.

Segundo o jornal, especialistas informaram que o vaso pertence à série “Pennellate”, desenhada por Scarpa na década de 1940. Não está claro quantos vasos desse tipo foram feitos.

De acordo com a casa de leilões, as condições do vaso ajudaram a vendê-lo. “Se tivesse um arranhão – mesmo que fosse pequeno – provavelmente teria sido vendido por menos de US$ 10 mil. Isso foi como um bilhete de loteria premiado”.

Com informações do Terra