Mourão finalmente explica por que virou branco para disputar Senado no RS

Dois dias depois de o Radar revelar que o vice-presidente Hamilton Mourão mudou de “cor/raça” entre as eleições de 2018 e 2022 — de “indígena” para “branca” —, o general foi às redes sociais explicar o motivo da mudança no registro de candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul na Justiça Eleitoral.

Em silêncio desde que foi procurado pela coluna na noite de segunda-feira para se manifestar sobre a inusitada alteração, o general disse na manhã desta quinta que é “descendente de índios sim, e com muito orgulho”.

“Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático”, escreveu.

O candidato ao Senado disse então que “resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”.

Apesar de atribuir a mudança a um “simples erro”, o vice-presidente não alterou a informação no sistema do TSE até o momento.

