Morre Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco da Gama e maior artilheiro do Brasileirão

Ele vinha realizando tratamento contra um tumor no intestino desde o final de 2021. Ex-jogador ganhou o apelido que marcou a carreira aos 17 anos, ao marcar o primeiro gol pelo clube onde se consagrou.

Morreu na manhã de hoje (8), o ex-jogador Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Ele vinha realizando tratamento contra um tumor no intestino desde o final de 2021. A informação foi confirmada pelo ge.

Roberto teve uma piora no quadro e foi internado no sábado (7), no Rio.

Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O apelido que marcou a carreira foi dado em 1971, após marcar o primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Sports do dia seguinte foi a certidão de batismo: “Garoto-dinamite explodiu”. Ele tinha 17 anos.

No total, Roberto marcou 708 gols pelo Vasco. Com o clube, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).

Roberto Dinamite jogou pelo Barcelona, na Espanha, e teve passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande, no Brasil.

O ex-jogador foi eleito presidente do Vasco em 2008 e teve que lidar com o rebaixamento do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão, e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão, e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte.

Mesmo com a saída, ele sempre esteve presente no clube. Em 2021, ele ganhou uma estátua na sede do clube, em São Januário. O valor arrecadado para a homenagem, R$ 190 mil, foi reunido em menos de seis horas entre os torcedores do clube.

Vasco

“É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz”, disse a postagem do clube.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é vascaíno, também lamentou a morte do ex-jogador.

“Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções com meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz, Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria que você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque!”, disse o prefeito do Rio.

Com informações do G1-RJ