Morre piloto vítima de acidente aéreo em Novo Aripuanã

Morreu nesta terça-feira (21), por parada cardiorrespiratória, o piloto Pablyo Ruan Cavalheiro dos Santos, 24, após um acidente aéreo no município de Novo Aripuanã, a 228 quilômetros de Manaus.

A vítima foi resgatada com vida e transferida para Manaus, onde recebeu os primeiros-socorros nas dependências do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para ser encaminhado ao HPS 28 de Agosto. Infelizmente, durante o procedimento Pablyo teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito no local.

O piloto era o único ocupante da aeronave, que caiu numa área de mata. A causa do acidente ainda não foi determinada e autoridades locais investigam as circunstâncias da queda.