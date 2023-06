Morre Philippe Pozzo di Borgo, tetraplégico que inspirou o filme ‘Intocáveis’

Philippe Pozzo di Borgo, um aristocrata e empresário francês que ficou tetraplégico e cuja história inspirou o filme “Intocáveis”, um dos maiores sucessos do cinema, morreu aos 72 anos, disse Eric Toledano, um dos dois diretores do filme, à AFP, nesta sexta-feira (2).

“Ele morreu ontem à noite em Marrakech”, informou Toledano, que dirigiu o longa lançado em 2011 com Olivier Nakache. “É um choque e, acima de tudo, uma grande tristeza porque foi uma relação de incrível longevidade”, acrescentou.

Vindo de uma família nobre da Córsega, Pozzo di Borgo sofreu um acidente de parapente em 1993 e ficou tetraplégico. Em seu livro “Le second souffle”, publicado em 2001, ela conta como saiu da depressão graças ao seu cuidador, Abdel Yasmin Sellou.

A história, com as interpretações de François Cluzet e Omar Sy, foi adaptada para o cinema em “Intocáveis”, com 19,49 milhões de espectadores na França e que foi também um grande sucesso na Europa, em países como Alemanha, Suíça, Espanha e Itália.

A história também foi adaptada nos Estados Unidos (“The Upside”) com os atores Bryan Cranston e Kevin Hart.

*Com informações de Folha de São Paulo