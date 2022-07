Morre Mestre Osvaldo Alves, apoiador do jiu jitsu e referência da modalidade no Brasil

O mestre do jiu-jitsu Osvaldo Alves de Albuquerque. 84 anos faleceu essa noite por complicações de câncer de próstata. Com uma espetacular carreira que traçou durante uma vida totalmente dedicada à arte suave.

Nascido no Acre, criado no Rio de Janeiro, atualmente morava em Manaus, mestre Osvaldo carregava na cintura uma faixa vermelha 9º Dan e na memória incríveis histórias sobre a evolução da modalidade. Não é à toa que carrega também o título de ‘enciclopédia do jiu-jitsu’.

De jovem aluno de Carlos Gracie a militante no desenvolvimento de uma das lutas mais praticadas no mundo, hoje Osvaldo aproveita os dias na capital amazonense para repassar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de mais de 70 anos de dedicação ao esporte.

Iniciado no Judô, o mestre cruzou pela primeira vez com o jiu-jitsu ao passar em frente à tradicional academia Gracie, no Rio. Aos seis anos, foi convidado a integrar a equipe de alunos do grande mestre Carlos Gracie. Praticante assíduo das duas artes (judô e jiu-jitsu), Osvaldo Alves conquistou, aos 17 anos, duas medalhas de ouro no Pan Americano de Judô. Na mesma época, mudou-se para o Japão, onde passou cinco anos apurando técnicas de ambas as artes. De volta ao Rio de Janeiro com a bagagem cheia, Osvaldo ajudou a família Gracie a aperfeiçoar movimentos e passou a dar aula na tradicional academia.

O esporte mundial está de luto

Com informações do Portal do Generoso