Jean-Marie acumulou condenações na Justiça em casos de antissemitismo e era constantemente acusado de xenofobia e racismo . Em um dos casos, ele foi condenado e multado em 1996 por contestar crimes de guerra dos nazistas durante a 2ª Guerra Mundial ao dizer que as câmaras de gás, utilizadas para matar judeus, eram “apenas um detalhe” da história do conflito. O comentário provocou indignação na França.

Jean-Marie era negacionista da tragédia humanitária ocorrida na 2ª Guerra Mundial, o que o levou a condenações e tensionou suas alianças políticas. Seu negacionismo o fez ser expulso do Reunião Nacional por sua filha, em 2015, após mais de 40 anos no comando do partido.

Sua expulsão do RN, que ocorreu por ele ter dito que mantém suas declarações sobre o Holocausto, causou um racha na família. Jean-Marie acusou Marine de “traição” e disse ter vergonha que a presidente do partido levasse seu nome.

Sua morte ocorreu enquanto Marine Le Pen está em viagem ao território francês de Mayotte, que ainda sofre as consequências do ciclone Chido, que matou 39 pessoas e deixou um rastro de destruição.

O atual presidente do Reunião Nacional, Jordan Bardella, lamentou a morte de Jean-Marie e o chamou de “tribuno do povo”.

“Engajado sob o uniforme do exército francês na Indochina e na Argélia, tribuno do povo na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu, ele sempre serviu à França, defendeu sua identidade e sua soberania”, escreveu Bardella em publicação no X.