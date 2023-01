Morre Hyperion de Azevedo, ex-presidente do TCE-AM

Morreu na noite desta terça-feira (17), o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Hyperion Peixoto de Azevedo.

Hyperion presidiu a corte de contas em três mandatos e em três décadas distintas: 1990 a 1993; 1986; e 1970 a 1974.

A morte dele foi registrada em nota publicada no fim da noite pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Nota de Pesar

Com profundo pesar e em nome do colegiado e servidores do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro-presidente Érico Desterro lamenta a morte do conselheiro aposentado Hyperion Peixoto de Azevedo, na noite desta terça-feira (17/01).

Conhecido pelo fino trato com as pessoas e a rigidez com as finanças do TCE-AM, Hyperion de Azevedo presidiu o Tribunal de Contas em três oportunidades (1990 a 1993; 1986; e 1970 a 1974) e ajudou a aperfeiçoar o Controle Externo do TCE.

Neste momento de dor e de profunda tristeza, o conselheiro-presidente (que atuou como chefe de gabinete da presidência e secretário-geral de Administração do saudoso Hyperion Peixoto de Azevedo em uma de suas gestões) manifesta sentimentos a todos os familiares e amigos para que encontrem conforto em seus corações.

Érico Xavier Desterro e Silva

PRESIDENTE DO TCE-AM