Morre ex-ministro Eliseu Padilha, aos 77 anos

Morreu na noite desta segunda-feira (13), às 22h49, o ex-ministro Eliseu Padilh a. Aos 77 anos, ele tratava de um câncer no estômago no Hospital Moinhos de Vento , em Porto Alegre . A informação foi divulgada por meio de uma nota pela assessoria de imprensa do político, que deixa a mulher e seis filhos.

Segundo nota oficial, o velório deve ser realizado ainda nesta quarta-feira (15), entre 10h e 17h, no Palácio Piratini, sede do governo estadual, na capital gaúcha. Logo depois, o corpo será levado para ser cremado em uma cerimônia restrita aos familiares.

Eliseu Padilha é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) desde 1966, ele foi ministro em governos do PSDB (assumiu a pasta dos Transportes entre 1997 e 2001, na gestão FHC), do PT (secretário de Aviação Civil de Dilma Rousseff em 2015) e do MDB (foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 e ocupou interinamente o cargo de ministro do trabalho por cinco dias em 2018, no governo de Michel Temer).

Vida política

O político, empresário e advogado é natural de Canela, na Serra do Rio Grande do Sul, ele começou a carreira na vida pública em sua cidade natal em um movimento estudantil. Logo depois, em 1967, passou a morar em Tramandaí, no Litoral Norte do estado, na cidade, Eliseu Padilha se elegeu prefeito em 1989. Já em 1995, ele eu início ao seu primeiro mandato como deputado federal. A partir dai, Padilha começa a ocupar cargos no Executivo e na direção do PMDB nacional.

Padilha cumpriu quatro mandatos, entre os anos de 1995 e 2015, como deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Ele também foi ministro de estado quatro vezes, em três governos diferentes: entre 1997 e 2001, foi Ministro de Transportes de Fernando Henrique Cardoso. No governo de Dilma Rousseff, foi ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, cargo que cumpriu entre janeiro e dezembro de 2015. E no governo de Michel Temer, foi Ministro-Chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 e ocupou interinamente o cargo de Ministro do Trabalho por cinco dias, entre 5 e 9 de julho de 2018.

