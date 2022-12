Morre aos 74 anos, ator Pedro Paulo Rangel

Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira (21), no Rio de Janeiro. O ator, de 74 anos, estava internado na CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José desde 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital para a equipe da Record TV.

No dia 14 de novembro, Pepê, como é chamado pelos amigos, chegou a postar uma foto na cama do hospital. “Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta”, escreveu ele na época.

Pedro Paulo Rangel era carioca e nasceu em 29 de junho de 1948. Quando criança, morava no bairro do Rio Comprido, na zona norte da cidade, onde teve os primeiros contatos com o teatro, aos 11 anos.

O ator iniciou sua trajetória na televisão em 1969, na Rede Tupi. Desde então, participou de diversos sucessos da dramaturgia brasileira, como O Cravo e a Rosa, Vale Tudo, A Grande Família, Gabriela, Torre de Babel e muito mais.

O último trabalho do ator foi na série Independência, exibida entre setembro e dezembro deste ano e dirigida por Luiz Fernando Carvalho.

*Com R7