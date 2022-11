Morre a cantora Irene Cara, que deu voz às canções dos filmes ‘Flashdance’ e ‘Fame’

A cantora Irene Cara, famosa por cantar hits de filmes clássicos dos anos 80, como “Fame” e “Flashdance”, morreu aos 63 anos, na Flórida (EUA).

A notícia foi confirmada por sua assessora Judith Moose, no Twitter da cantora. “Esta é a pior parte de ser um publicitário. Não acredito que tive que escrever isso, muito menos divulgar a notícia”, disse.

“Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Estarei lendo cada um deles e sei que ela estará sorrindo do céu. Ela adorava seus fãs”, acrescentou.

A causa da morte é atualmente desconhecida e será divulgada “quando a informação estiver disponível”, destacou Judith, em nota.

Hits e prêmios

Cantora, compositora e atriz, Irene Cara teve a sua voz conhecida no mundo todo com o filme “Fame”, lançado em 1980. Ela interpretou a artista Coco Hernandez, que embalou dois dos maiores hits do filme: a canção título Fame e Out Here On My Own.

Em 1983, Irene alcançou o auge da sua carreira musical com a canção “Flashdance…What A Feelin”, composta em parceria com Giorgio Moroder e Keith Forsey e tema do filme Flashdance.

O hit rendeu diversos prêmios à cantora, como o Oscar de Melhor Canção em 1983, além do Grammy Award por melhor performance pop vocal feminino em 1984, o Globo de Ouro por melhor canção original e outros.

