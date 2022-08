Morre a atriz Nichelle Nichols, de ‘Jornada nas Estrelas’, aos 89 anos

A TV mundial perdeu uma grande estrela. A atriz Nichelle Nichols, que interpretou a oficial de comunicações Uhura na série original de ‘Jornada nas Estrelas – Star Trek’, morreu, aos 89 anos, na noite do último sábado, 30. Segundo o filho da atriz, Kyle Johnson, faleceu em decorrência de causas naturais, nos Estados Unidos.

“Minha mãe, Nichelle Nichols, sucumbiu a causas naturais e faleceu. Sua luz, no entanto, como as galáxias antigas agora sendo vistas pela primeira vez, permanecerá para nós e as gerações futuras desfrutarmos, aprendermos e inspirarmos”, escreveu no perfil oficial da artista.

Nichols nasceu em Robbins, no estado americano do Illinois, iniciou a carreira no musical “Kicks and Co”, de 1961, escrito por Oscar Brown. Com talento para a música, Nichols viajou em turnês para ser cantora de grandes nomes do jazz, como Duke Ellington e Lionel Hampton.

Como atriz, interpretou a tenente Uhura no elenco original da série “Jornada nas estrelas”, transmitida entre 1966 e 1969. Ela repetiu o papel em outros filmes da franquia lançados nos anos seguintes. Com o papel, a atriz foi uma das primeiras mulheres negras a aparecer em uma grande série de televisão.

A artista entrou para a história ao participar de um dos primeiros beijos inter-raciais da televisão americana, cerca de um ano depois do fim da proibição do casamento entre pessoas de que possuem a diferentes. Embora outros beijos tenham sido televisionados, a cena que compartilhou com William Shatner – Capitão Kirk – em 1968 pode ter sido o primeiro beijo na boca entre um casal inter-racial.

Sua importância para a representatividade negra no cinema e na televisão foram inestimáveis, tanto que Nichols foi convencida pelo próprio Martin Luther King Jr. a continuar no papel, quando a atriz pensou em desistir. Afinal, ela também foi uma das primeiras atrizes negras a assumir um papel importante que não tinha relação com servidão.

A atriz inspirou Whoopi Goldberg – Guinan – a entrar para a franquia, influenciando, também, gerações de mulheres e pessoas negras a investir em carreiras científicas. também foi contratada pela NASA, agência espacial americana, como divulgadora científica, formando a primeira turma de astronautas com mulheres e pessoas negras em 1978.

