Moro rebate fala de Gilmar sobre dólares: ‘obsessão por mim’

O senador Sérgio Moro (União-PR) usou as redes sociais para rebater comentários que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) fez relacionados ao parlamentar. O magistrado afirmou que cabe ao parlamentar dar explicações sobre “vendas de sentenças”

“Tacla Duran diz, pelo menos, é o que está aí em todas as entrevistas, que teria feito um depósito de US$ 5 milhões para o escritório da mulher do Moro. Basta abrir a conta e esclarecer essa dúvida. Portanto, quem tem que fazer explicações sobre venda de decisões é Moro“, declarou Gilmar Mendes ao canal CNN.

A fala é uma referência ao vídeo que viralizou em abril e que o senador fala em “comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

No Twitter, Moro, que é ex-juiz da Lava Jato, destacou a própria conduta durante a operação.

“Não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção e prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos que podem dizer o mesmo neste país”, afirmou Sérgio Moro.

