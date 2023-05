Moro pede que STF rejeite denúncia sobre suposta calúnia contra ministro Gilmar Mendes

A defesa do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a rejeição do pedido de denúncia apresentado contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta calúnia ao decano da Corte, Gilmar Mendes. Em 17 de abril, a PGR apresentou uma denúncia ao STF contra Moro por um comentário em que o parlamentar fala, em um vídeo, em “comprar um habeas corpus” do ministro Gilmar Mendes. O senador foi filmado em um local público enquanto comprava uma bebida. Uma mulher o abordou e disse: “Está subornando o velho”. Como resposta, o parlamentar falou: “Não, isso é fiança… Instituto… Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

Segundo a defesa, a denúncia é incapaz de mostrar ser Moro o responsável pela gravação, edição ou divulgação do vídeo.

“O vídeo que originou a autuação do presente processo foi gravado durante uma ‘festa junina’, provavelmente ocorrida em junho/julho de 2022, e a sua versão editada foi divulgada em abril de 2023, ou seja, muito antes de o acusado assumir sua função pública eletiva junto ao Congresso Nacional. A gravação não foi realizada por Sergio Moro, nem a pedido deste”, disse a defesa.

FONTE: R7