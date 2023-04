Moraes determina quebra de sigilo de todas as imagens da área interna do Planalto em 8/1

Ministro do STF também manda a PF ouvir servidores do GSI que estavam no local no dia dos atos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no fim da tarde de hoje (21), a quebra de sigilo da divulgação das imagens do dia 8 de janeiro das câmeras de vigilância do Palácio do Planalto que estejam em poder do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Moraes determinou o envio ao STF, em até 48 horas, de “todo o material existente”.

O ministro também determinou que a Polícia Federal (PF) colha os depoimentos, em até 48 horas, de todos os servidores do GSI que são identificados nas imagens internas do Palácio do Planalto na data dos atos de 8 de janeiro. O objetivo da medida é avaliar “condutas individuais”.

Moraes ainda mandou o ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, enviar cópia da sindicância instaurada no órgão para apuração das condutas dos agentes públicos civis e militares envolvidos nos fatos.

Conforme o GSI informou a Moraes, a sindicância foi instaurada em 26 de janeiro e tem previsão de conclusão até 31 de maio.

Com informações da CNN