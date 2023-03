Moraes admite precariedade da comida dos presos nos atos do dia 8

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, classificou como “caótica” as refeições servidas aos presos pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro em Brasília.

Há relatos de larva e cabelos misturados na comida servida aos detidos.

O magistrado pontuou que o Governo do Distrito Federal se comprometeu a melhorar a qualidade da comida. A avaliação foi apresentada em um balanço divulgado nesta quinta-feira (9).

“A governadora (em exercício, Celina Leão) ficou de melhorar a alimentação. A alimentação estava caótica e a governadora se comprometeu a chamar a empresa e regularizar”, destacou o ministro do STF.