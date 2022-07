Moradores do rio Manicoré se mobilizam para implantação do plano de gestão do território

Há 14 anos moradores do rio Manicoré lutam pela criação de uma Unidade de Conservação (UC) no local, onde eles e seus antepassados vivem há gerações. A UC ainda não veio, porém em março, deste ano, a Central das Associações Agroextrativistas do Rio Manicoré (Caarim) conquistou a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) do território por tempo indeterminado. A medida, que veio por meio da articulação com o poder público, reconhece o território como sendo de uso comum de populações tradicionais e dá segurança fundiária aos quatro mil moradores das 15 comunidades abrangidas pela área demarcada no documento. Agora, lideranças do rio Manicoré estão empenhadas na consolidação da CDRU para a implantação do plano de gestão do território.

Desde o início de junho, uma série de ações estão em andamento nos 392.239 hectares do rio Manicoré, como a instalação de placas de sinalização dos limites do território, reuniões sobre a importância da CDRU e o cadastramento dos moradores das comunidades dentro da área contemplada pelo documento. De acordo com a presidenta da Caarim, Maria Cléia Delgado, é necessário o cumprimento de um cronograma de atividades para a produção de informações que vão embasar o plano de gestão do rio Manicoré. “Talvez, ainda neste ano, tenhamos uma primeira versão do plano. Tudo isso é muito importante para que todos tenham acesso aos benefícios da CDRU”, explicou.

A concessão também garante aos moradores do território o acesso a políticas públicas de financiamento de atividades sustentáveis, como agricultura familiar, turismo, pesca e extrativismo. Nesse quesito, a região demonstra potencial para a exploração dos produtos da sociobiodiversidade, já que a subsistência e a renda das comunidades são asseguradas pela produção agroextrativista da castanha, tucumã, açaí, farinha de mandioca, copaíba, andiroba, além de pescados como jaraqui, matrinxã e outros. O presidente da comunidade Três Estrelas, André de Oliveira Mota, tem expectativa pelo acesso a recursos que possam incrementar essa produção do rio Manicoré. “Com o acesso a benefícios vamos poder investir em nossas produções, vamos poder produzir mais e com mais qualidade, tornar o nosso trabalho mais competitivo”, afirmou.

Uma matéria completa sobre o trabalho das comunidades do rio Manicoré está disponível no informativo mensal do Observatório BR-319 (OBR-319), disponível em https://www.observatoriobr319. org.br.

Sobre o OBR-319

O Observatório BR-319 é formado pelas organizações Casa do Rio, CNS (Conselho Nacional das Populações Agroextrativistas), Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), FAS (Fundação Amazônia Sustentável), Greenpeace, Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia), Operação Amazônia Nativa (Opan), IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil), Transparência Internacional, WCS Brasil e WWF-Brasil.

*Com assessoria