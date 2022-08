Moradores do bairro Alvorada recebem Wilson calorosamente; David Almeida acompanhou

Candidato à reeleição, governador visitou zona centro-oeste e conversou com a população

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador Wilson Lima visitou hoje (21), o bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Acompanhado do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza (Avante); da primeira dama do Amazonas, Taiana Lima; e do prefeito de Manaus, David Almeida, Wilson caminhou pelas ruas do bairro e recebeu apoio dos moradores e comerciantes.

A dona de casa Bruna Torres, 31, recebeu o governador em casa para um café da manhã.

“Ele é o melhor governador do mundo, nós vimos resultado no governo dele. Ele falou e cumpriu, e vai continuar cumprindo. Então toda família Torres apoia sim o Wilson Lima sempre. Deu o Auxílio Estadual, que nos ajuda bastante; e também a gratuidade para os estudantes, que facilitou muito a minha vida em relação ao meu filho, que vai para a escola todos os dias de ônibus”, disse Bruna.

Wilson também visitou a família da aposentada Ana Esther, 78, que foi eleitora do governador no pleito de 2018 e declarou, novamente, apoio a ele para a reeleição.

“Ele é uma pessoa que mora no meu coração, eu tenho uma grande afeição por ele, tenho ele como um filho, como um irmão. É uma pessoa que me tocou, que fez por mim o que nenhum outro candidato fez. Quem gostar do Wilson Lima, gosta de mim. É uma pessoa de bom coração, que está trazendo muitos benefícios para o interior e para a capital”, apontou Ana Esther.

A parceria com o prefeito David Almeida, que possibilitou ações como a reforma da feira modelo do Alvorada 2, que está gerando 140 empregos diretos e mais de 4.000 indiretos; além de outras duas feiras itinerantes; foi destacada pela professora Adriana Oliveira, 44.

“Ao contrário de outros governadores, ele tem uma parceria com o prefeito e isso é o melhor para a gente. A gente confia nele, ele merece, as propostas dele são maravilhosas, a gente tem que acreditar que vai dar certo”, considerou a professora.

Comerciante de uma das ruas mais movimentadas do bairro Alvorada, Murilo de Oliveira, 39, também fez questão de cumprimentar o governador. “Na minha opinião ele foi o melhor e sempre vai ser, com certeza é Wilson Lima na cabeça, ele é o nosso futuro governador”, afirmou Murilo.

Entre as ações de Wilson para o bairro Alvorada estão a inauguração de um restaurante popular Prato Cheio, servindo 400 refeições por dia de segunda a sexta-feira, a R$ 1.

Wilson também reformou o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alvorada. Foi a primeira grande reforma em 17 anos de existência. Com a revitalização, seis mil pessoas são atendidas por mês.

Além disso, Wilson inaugurou a Escola Estadual Terezinha Almeida, no bairro Alvorada 2. As obras tinham iniciado em 2014, mas haviam sido abandonadas. Hoje escola tem capacidade para atender 720 estudantes do Ensino Médio.

Wilson está construindo, ainda, a Escola Estadual Padrão com 12 salas, localizada na avenida M, esquina com a rua 11, no Alvorada II.

Com informações da assessoria