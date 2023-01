Moradores da zona Leste aplaudem anúncio do complexo viário que homenageia o Rei Pelé

O início da realização de um sonho que já durava 20 anos. Foi dessa forma que moradores e lideranças da zona Leste, a mais populosa de Manaus, receberam o anúncio feito pelo governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, ontem (3), quando deram a ordem de serviço para o início das obras do complexo viário da bola do Produtor.

A obra será a maior intervenção viária da história da capital amazonense e foi batizado pelo prefeito David Almeida, já no lançamento, de Rei Pelé, uma homenagem ao atleta do século, de quem o Brasil e o mundo se despediu nesta data.

O líder comunitário Márcio Silva, que atua nas zonas Norte e Leste, destaca a fluidez que o complexo viário dará à região. “O trânsito aqui é intenso, todos os dias, e a bola do Coroado hoje é um gargalo. Acontece um acidente, engarrafa tudo, vira um caos, afetando toda a região. Um trânsito melhor também reduzirá o tempo que as pessoas perdem no transporte, para ir ao trabalho, para voltar para as suas casas”, destaca.

Ena Andrade é produtora rural e há 20 anos tem uma banca em que vende seus produtos, como frutas, na Feira do Produtor, que fica localizada nas imediações do futuro Complexo Viário Rei Pelé. “Essa obra será uma benção de Deus, vai melhorar para todo mundo, inclusive para termos mais clientes. E o prefeito nos garantiu que a obra não vai nos afetar, não vai atrapalhar a feira”, comemora Ena.

O Complexo Viário Rei Pelé é mais um investimento resultado da parceria entre Prefeitura e Estado. E a aliança política foi reafirmada por David Almeida e Wilson Lima, no evento de lançamento do complexo, marcado ao final pela emoção, quando o prefeito batizou a obra com o nome do que é considerado o atleta do século, e por muitos, a maior personalidade brasileira de todos os tempos. Aos presentes, o prefeito pediu 30 segundos de palmas a Pelé.